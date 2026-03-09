НАРОДЪТ МАСОВО ГО Е УДАРИЛ НА ЕКОЛОГИЧНА ВЪЛНА. Принципът е „От авантата по Убаво нЕма“. Вчера на централния площад в Перник мало и голямо беше на събора за вземане на безплатни фиданки с цел залесяване по дворове и градинки, в селото и града.

Точната дума обаче не е „вземане“, а „грабене“. Народът като не видял млади фиданки се буташе да превари тоя пред него, грабеше и каквото му трябва, и каквото още утре ще изхвърли. Авантата е велика сила, непобедима като предизборната вълна, дето щяла да залее страната и да тръгнем по мед и масло.

Иначе благородната и силно патриотична кауза на „Гората.бг“ не за първи път се сблъсква с неописуемия ламтеж на авантаджиите, които за една фиданка са готови на бой да налетят.

Съмнява ли се изобщо някой, че повече от половината от така безмилостно разграбените вчера фиданки нито ще бъдат засадени, нито ашладисани, нито ще цъфнат, нито ще вържат.

Грабежът беше заради спорта, заради идеята да докопаме нещо повече от комшията и после да се изфукаме, че сме загрижени за българската природа и правим всичко по силите си да я възпроизвеждаме и опазваме от бракониери.

Въобще, тази дарителска кампания беше своеобразен панаир на лакомията и разсипията. Да ти е жал за фиданките.