Аварийни екипи помагаха в борбата с потопа в Перник

Аварийно-спасителният отряд на Община Перник отстрани локални проблеми, предизвикани от събраните върху капаците на дъждоприемни шахти листа и наноси по няколко улици в града в резултат на проливните дъждове в началото на седмицата.

Екипите реагираха незабавно и на сигнал за събрала се вода в подлеза при ЖП спирка „Метал“. Мястото е вече напълно отводнено. Разлив на вода се е получил и в района на пречиствателната станция в Батановци. По данни на НИМХ от последното денонощие над Перник са паднали над 50 литра дъжд на квадратен метър.

Придошлата в следствие на валежите вода бе довела до натрупване на отпадъци и клони, които временно са затруднили свободното преминаване на водата при един от пешеходните мостове на река Бучащица в района на улица „Рашо Димитров“. Специализирана техника беше изпратена на място и участъкът бе почистен.

В резултат на валежите водният обем на язовир „Студена“ се е увеличил с 178 100 куб. метра, като общото количество вече достига 20 217 700 куб. метра.

Любомира Пелова