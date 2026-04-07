Автобусни фирми настояват за вдигане на цените на билетите с 15%

Заради продължаващия ръст на цените на горивата от началото на войната в Иран, транспортни фирми алармират, че работят на загуба. Автобусни превозвачи изчисляват, че горивото съставлява 30% от цената на услугата, която предлагат.

В Бургаско автобусни фирми настояха общините да им разрешат да вдигнат цените на билетите с 15 на сто.

„Тези 15% най-вероятно няма да са достатъчни. Само за 10 дни цените на горивата скочиха с повече от 10 евроцента. Но нашата цел не е да увеличим цените, това не е мярката, която ще стабилизира пазара. Нашите служители не са получили заплати за февруари, защото първо осигуряваме горивата“, заяви Румен Христов от Сдружението на автобусните превозвачи.

По думите му, в рамките на месец, неговата фирма е увеличила разхода си за гориво с 35-40 000 евро. Той отбеляза, че това представлява 10% от месечните ни обороти.

Правителството е отпуснало малко по-малко от 6 милиона евро за общините, които организират междуградски превози. Това ще стигне максимум за месец. Много бавно се движат средствата от МС през общините до превозвачите. До момента в област Бургас тези пари не са стигнали, добави още Христов в ефира на Нова телевизия.