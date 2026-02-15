Сдружение „Автомобилен ретро клуб „Авангард“ в Перник навърши 10 години от създаването си. Председателят му Владимир Димитров разказа за БТА пътя от основаването на клуба до днес.

„Всичко започна с желанието да сбъднем една мечта – да направим нещо, което да ни носи удоволствие. Като малък членувах в един ретро клуб, имах желанието да организирам събития“, коментира още Димитров.

Така се заражда идеята да основе свой клуб. Той допълни, че всичко започва от една кола и едно познанство с човек, който впоследствие става мениджър на пернишкия клуб – Данаил Пенчев. През 2015 г. „Авангард“ е регистриран официално. Впоследствие се сформира екип от съмишленици, с които организират различни събития в цялата страна. Проявите, инициирани от тях, са над 70, каза още Владимир Димитров.

„Стартът беше труден, но за сметка на това доста интересен. Началото беше белязано от интересни запознанства. Нашият клуб е член на Българската федерация за исторически превозни средства, където сме част от над 26 подобни клуба и организации. Помагаме си много“, коментира председателят на „Авангард“.

През 2026 г. Владимир Димитров, Данаил Пенчев и техни приятели са подготвили близо 12 събития в страната. Димитров добави, че благодарение на партньорите им инициативите се случват по най-добрия начин.

Владимир Димитров описа десетгодишния път като не много труден, но не са липсвали и препятствия. „Десет години – това е първата крачка. Аз се надявам да направим още много такива“, каза още Димитров.

„През 2015 г. започнахме едва десет души. Имало е моменти, когато сме достигали 200 членове. Нашият клуб има етична комисия и не всеки може да бъде член“, уточни председателят на „Авангард“.