Агнешкото за Великден се оказва най-евтино в Перник

Цените на агнешкото месо продължават да се повишават в цялата страна с наближаването на Великден, показват наблюдения на анализатори и търговци. Поскъпването е осезаемо за потребителите, като същевременно се отчита и сериозна разлика между отделните региони.

В Пернишко цената достига средно около 13 евро за килограм, докато в Пазарджик и Пловдив надхвърля 20 евро.

В Северозападна България също се наблюдават различни нива на цените според вида на месото – агнешките гърди се продават за 10–11 евро за килограм, замразеният врат достига около 13 евро, а дреболиите за традиционната дроб-сърма са 5–6 евро.

Най-евтини остават агнешките главички – около 2,50 евро за брой.

По данни на Системата за агропазарна информация, събирани от 28 офиса в страната, агнешкото е поскъпнало средно със 7%.

Потребители вече внимателно следят цените и промоциите. Мария, която има опит в месопреработвателния сектор, споделя, че избира най-изгодните оферти и е готова да се откаже от традиционното агнешко, ако цените останат високи. „Така ще купуваме – по-евтино. А ако не, ще си вземем по една пържола и това е“, каза тя.

От своя страна животновъди отчитат, че тази година цената на живото тегло на агнетата е около 7–8 евро, което представлява леко увеличение спрямо предходната година.

По техни изчисления издръжката на едно животно достига между 140 и 160 евро, като в сметките се включват фуражи, люцерна, труд и разходи за поддръжка.

„Цяло агне може да излезе между 150 и 170 евро, и това е нормална цена с оглед на труда“, обясняват фермери, които сами се грижат за стопанствата си.

Те допълват, че разходите за храна на животните също се увеличават – царевицата за фураж струва около 70 цента за килограм, а малка бала люцерна достига около 7 евро.

Според животновъдите крайният потребител трябва да се подготви за цена между 300 и 400 евро за цяло агне, в зависимост от качеството и начина на отглеждане. Те подчертават, че българското агнешко остава по-качествено и не се предлага замразено.