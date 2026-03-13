Агнешкото за Великден ще ни излезе „златно“

С 5 лв. по-скъпо българско агнешко месо ще ядем този Великден в Пловдив. Високата цена обаче е в търговската мрежа. Ако си купим месо на място от някоя ферма обаче, разликата е драстична.

Проучване установява, че специализиран щанд за месо в търговска верига, ще пусне днес охладено агнешко, като според разфасовката – най-скъп ще е бутът – 19 евро или 37,16 лв./кг. Плешката ще е с цена 18 евро (35,20 лв.). Предстои да видим дали преди празника търговците няма да смъкнат цените.

За сравнение миналата година в същия магазин агнешкият бут се предлагаше срещу 32 лв., а плешката струваше 30 лв.

В други магазини вече се продава вносно замразено агнешко, като цената на плешката е 8,95 евро (17,50 лв.).

Миналата година агнешкото месо в Пловдив бе най-скъпото в страната. Според изчисленията на САПИ (Система за агро пазарна информация“) за великденската кошница 2 кг агнешка плешка беше с цена 63,58 лв. (31,79 лв. за кг), което е 16,25 евро за 1 кг (31,79 лв.).

7 евро (13,69 лв.) за килограм е живото тегло на място от фермата. На тази цена предлагат агнешкото животновъди от Пловдивско и Пазарджишко. При тях също има увеличение спрямо миналата година, което е не повече от 1 евро. И докато тяхното поскъпване е оправдано заради по-високите производствени разходи, за търговците оправдание няма.

Джамбази вече са тръгнали да изкупуват овце от фермите, но извивали ръцете на стопаните с по 4,50-4,60 евро/кг. Оправдавали се, че работят с миналогодишните цени. В същото време препродавали животните двойно и тройно.

В интернет също се завъртя търговия с агнешко месо, продават се и цели агнета, даже и стада. Цената на живото тегло обикновено е между 5 и 6 евро за кг, а на трупно изчистено плюс карантията – 12 евро за килограм.

Последните данни на Министерство на земеделието и храните за агнешкото месо показват, че на годишна база увеличението на цената на дребно е с 5,9 %. Към 4 март цената на дребно на агнешкото месо е 15,03 евро/кг с ДДС, а едровата цена – 13,55 евро/кг с ДДС. Изкупната цена на живото тегло е 5,61 евро/ кг без ДДС или 6,73 евро/кг с ДДС.

Тази година със сигурност ще има дефицит на българско агнешко месо, заради шарката по овцете, от която пострадаха основно фермери от Пловдивска област, както и заради износа. Тази седмица на среща между КЗК, млекопроизводители и млекопреработватели в Пловдив, съпредседателят на Националното обединение на козевъди и овцевъди /НОКА/ – Симеон Караколев, предрече, че заради липсата на държавна политика и отказ от ваксинация срещу шарката по дребните преживни животни, над 20 000 семейства тази година ще останат без българско агнешко за Великден.