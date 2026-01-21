Агресивен шофьор засече кола, „за извинение“ хвърли камък

50-годишен мъж е задържан за хулиганство. Инцидентът е станал вчера около 14:00 ч. на ул. „Ю. Гагарин“ в областния град.

40-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген“ се оплакал, че друг водач на лек автомобил от същата марка се държал непристойно, нарушавайки обществения ред, като при управлението на автомобила пречел на движението му и хвърлил камък към задната дясна врата на возилото, шофирано от 40-годишния.

Служители от Първо РУ предприели действия за изясняване на случая. Задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка е 50-годишен жител на с. Петрово, община Сандански, извършил хулиганските действия.

Образувано е бързо производство по чл. 325, ал. 3, във вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.