Адриан Скримов откри изложба „100 години Цанко Живков“

На 7 април 2026 г. в Регионалния исторически музей – Перник бе официално открита изложба „100 години Цанко Живков“. Експозицията е съвместна инициатива на Община Перник, Държавен архив – Перник и Регионален исторически музей

Събитието бе открито от Адриан Скримов, зам.-кмет на Община Перник, който сподели, че е имал честта да познава Цанко Живков във връзка със служебната си дейност. „…Той подари на Перник голяма част от своята библиотека, намираща се в XVI Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в кв. „Църква“. Беше изключително разностранен човек с нелека съдба и съм щастлив, че тази изложба ни припомня за него“.

От Държавен архив – Перник отбелязаха, че изложбата е с предистория, замислена в навечерието на стогодишнината от рождението на писателя, журналиста, публициста, краеведа и общественика Цанко Живков. Организирана с личното участие на сина му Ивайло Живков и в координация със Славчо Чанев, експерт в Община Перник. Подчерта се факта за ревностното му дългогодишно сътрудничество и дарителство с културните и образователни институции на територията на града.

На откриването директорът на Регионалния исторически музей – Перник Людмил Веселинов благодари за присъствието на областния управител на Област Перник Георги Недев, депутати, общински съветници, представители на културни институции, медии, роднини и граждани. Куратор на събитието бе Силвия Нотева, уредник в институцията.

В организацията на честването специално място зае участието на обичания актьор Любомир Бъчваров, директор на Драматичен театър „Боян Дановски“ (2002-2004). Разказа за приятелството с летописеца и за спомените от зрелищното представяне през 2004 г. на пиесата на Цанко Живков на крепостта Кракра по повод 1000 години от първата неуспешна обсада на Перник от Василий II. Подаръкът, който поднесе към гостите, бе монологът на владетеля Кракра от едноименната пиеса.

Държавен архив – Перник участва в изложбата с документи, съхранявани в личния му фонд, регистриран през 2016 г. Включени са снимки от ученическия му период, бележници, книжки и карти от служебната дейност, както и снимки и документи от отбелязване на Паисиевите дни в с. Кралев дол. Той е един от последователните защитници на тезата за доказване на селото като родно място на отец Паисий.