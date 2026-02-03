Адриан Скримов става зам.-кмет, Кристиан Петров – шеф на Двореца

Адриан Скримов става заместник-кмет на Община Перник. Той ще работи над ресор „Хуманитарни дейности и сигурност“, който включва образованието, културата, социалните дейности и обществения ред.

Назначението е част от политиката на кмета Станислав Владимиров за по-добро разпределение на отговорностите в екипа. Зам.-кметът Стефан Кръстев ще съсредоточи работата си върху общинската собственост, транспорта, Дирекция „Финанси“, както и проектното финансиране – стратегически ресор с ключово значение за устойчивото развитие на Перник.

Дворецът на културата в Перник пък има нов шеф. Кристиан Петров, който досега също отговаряше за публичните комуникации на общината, официално встъпва в длъжност, сменяйки на поста Петьо Фетфов след спечелен конкурс.

Кристиан Петров е роден в Перник и е културолог, комуникационен и маркетинг експерт с над 10 години професионален опит в сферата на културата, публичните комуникации и управлението на културни проекти и събития.

Притежава образователно-квалификационна степен „доктор“ в областта на културата, с изследователски фокус върху културния туризъм и специалните събития, както и магистърски степени по управление на туризма и културно наследство и културен туризъм, и бакалавър по социология.

Професионалният му и академичен фокус е върху културния туризъм, фестивалите, разширяването на публики и съвременните модели за управление и комуникация на културни институции. Работил е по редица проекти, свързани с културна политика, социално включване и развитие на културния сектор, и е дългогодишно ангажиран с Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ и други ключови за града събития.

Андриан Скримов е роден през 1991 г. в град Перник, завършва средното си образование в СОУ „П. Р. Славейков”, студент в Софийски университет. Работил като експерт „Връзки с обществеността” в Общински съвет на БСП – Перник. Скримов е назначен като експерт в Пресцентъра на Българската социалистическа партия. Занимава се с история, археология и народни танци. Бил е председател на Общинския младежки съвет в Перник и секретар на Националния детски съвет към ДА “Закрила на детето”. Семеен е с двама сина.