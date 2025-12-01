Академични работи

Академичните сбирки по райони, които провеждат регулярно младежите от ГЕРБ, се превърнаха в шоу на колела. Какъв академизъм блика от лекциите става всенародно достояние още същия ден, а темите са толкова високо- и наукообразни, та на човек му иде да си проклина живота, че не е младеж от ГЕРБ.

Лекторите са от най-висока класа – Борисов е номер едно, след него премиера, някой и друг експрезидент, а оня ден и за капак бивш депутат, специалист по ДС и антикомунизъм.

А темите – на завидно академично ниво. Борисов им разказа цветно и образно как Асен Василев налитал да го бие в парламента, ама е сбъркал категорията, Желязков ги успа с опорката, че кабинетът е железен, Плевнелиев оплака Костовата приватизация, харизала Лукойл на руснаците почти без пари, а Антон Тодоров им смрази кръвчицата с неопровержими доказателства, че дядото на софийския кмет е клал и бесил на поразия в комунистическо време.

След тия съдържателни академични лекции бодрата смяна на ГЕРБ би трябвало да се върне по родните си места идеологически подкована и научно просветена, готова да поеме щафетата от своите любими академици. Остава само просветният министър да им валидира дипломите.

Валентин Варадинов