Акция „Дрога“ в кафене в кв. „Тева“

Шестима са задържани по разследване за притежаване на наркотични вещества. Действията на служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Перник са осъществени в условията на специализирана полицейска операция по противодействие на престъпления, свързани с употребата, притежанието и разпространението на наркотични вещества.

На 27 февруари малко преди 20:00 ч. в пернишкия кв. „Тева“, в близост до кафене, спецполицаите проверили 33-годишен местен жител. При извършения личен обиск от него е иззето пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, реагирало на кокаин.

Последвала проверка на кафенето, в което били установени четирима жители на квартала – мъже на 29, 30, 35 и 44-годишна възраст. При последвалите процесуално-следствени действия в помещението са открити и иззети две пликчета с бяло прахообразно вещество, отново реагирало на кокаин.

В заведението е установен и 39-годишен мъж, от когото са иззети мобилен телефон, законно притежаван пистолет и боеприпаси за него. Шестимата са задържани за срок до 24 часа и е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.