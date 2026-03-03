Акция срещу нелегалната миграция в Брезнишко: Иззеха телефони, дебитни карти и документи

723 килограма марихуана са задържани в периода 1 – 31 януари 2026 година, показва ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този вид престъпления, съобщиха от пресцентъра на силовото министерство.

786 са задържаните за престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества. Проведени са 494 специализирани полицейски операции, като са образувани 703 досъдебни производства. Разкрити са и 5 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества, пише zapadno.com.

На 27 януари 2026 година под ръководството на Софийската градска прокуратура е проведена специализирана полицейска операция, част от OTF ITER, на територията на град София и областите Търговище, Бургас, Перник, в Брезник и Кюстендил. Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция по отношение на двама участници в престъпната схема, с цел пресичане и документиране дейността на организирана престъпна група за преминаване през държавната граница на хора и подпомагане на чужденци да пребивават или преминат през страната, припомнят от полицията.

На територията на град София и област Перник е извършено претърсване на 9 адреса, където са намерени и иззети 10 мобилни телефона, преносим компютър, 12 СИМ карти, карта памет, 7 дебитни карти, регистрационни талони на автомобили, разписки за извършени преводи и документи. Задържани са 15 лица.

През януари 2026 година са влезли в сила 306 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 128 – за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.