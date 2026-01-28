Ала-бала с президента

Ала-балата с президента продължава с още по-голям размах, отколкото по времето, когато премиер беше Кирил Петков. Какво друго, ако не чист алабализъм са т.нар. консултации при държавния глава за номиниране на служебен премиер.

Самата домова книга е ала-бала. Процедурата стартира вчера с до болка познати празни приказки, безсмислени официалности и втръснали до болка политически становища.

Първата от десетимата в домовата книга би пътя до президентството само да си разходи костюмчето. Изявление пред медиите, колкото да не заспи от скука. Конкретика – нула. А отказът е вътрешноведомствен фолклор. Почти същото ала-бала ще се повтори и с останалите деветима от домовата книга.

Мъка. И президент да не е човек в тая ситуация, да търпи празнословие и да се усмихва протоколно. Ала-бала сполетя и оттеглилия се Радев.

Повече от седмица откак не е гъкнал за политическия си проект, а логореята от критикари и натрапници не спира. Всичко живо, способно да артикулира политически, анализира нищото. Буквално нищото. Говорят от него, за него, против него – а той мълчи оглушително.

Цялата държава е в положение ала-бала. И ето ти предизборен лозунг: „Да изметем алабалистите!“

Валентин Варадинов