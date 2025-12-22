Албена Борисова представи своя нов роман в Регионалната библиотека

Топла и сърдечна среща с Албена Борисова се състоя в Регионална библиотека „Светослав Минков“ при представянето на новия й роман „Ден като хиляда години“.
Публиката имаше възможност да види кратко видео, посветено на сюжетите и героите от предишните й три книги. Своята рецензия за новото издание представи Росица Ангелова.
Откъси от романа прочете актьорът Ивайло Аспарухов, а музикалното оформление бе поверено на ЖФПГ „Седмошарица“ и музиканти от Камерен оркестър „Орфей“.
За книгата говориха редакторът Славчо Чанев, съпруг на авторката, както и Юлияна Томова от издателство „Български бестселър“.
Срещата събра много хора от различни културни институции, приятели и близки на авторката. Сред гостите бяха и заместник- кметът на Перник Стефан Кръстев, както и бившият кмет Вяра Церовска.
В края на вечерта Албена Борисова раздаде много автографи и усмивки.
Светла Йорданова