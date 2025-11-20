Арестуваха ТикТок звезда от Перник заради кражби в магазини

Звездата от Тикток Марио Богомилов от Перник е в ареста заради серия кражби на градинска техника, пише „24 часа“. Набезите му били във всички магазини на голяма верига хипермаркети. Свалял алармите на машините със специална техника, които след това продавал в социалната мрежа и различни сайтове.

Кражбите започнали преди два месеца. Богомилов влязъл в един от обектите на веригата, която търгува основно с градинска техника и принадлежности. Позата му скривала от камерите какво прави с ръцете си, както и самия уред. Оказало се, че ползвал това време, за да премахне алармата, която издава звук при напускане на обекта. След като се справил с малкия уред, Богомилов излязъл необезпокояван през входа.

Криминалисти от 6-то РУ започнали работа по случая, но въпреки добрите кадри на лицето на мъжа, не могли да го установят. В бюлетина на СДВР един от полицаите забелязал втори подобен случай, пак от същата верига, в съседно районно. Постепенно започнали да го издирват всички районни управления.

Докато успеят да го идентифициарт, Богомилов направил над 20 кражби. Между набезите снимал поредните си клипове в социалната мрежа, за да трупа последователи.

След упорита работа мъжът бил задържан при акция на криминалистите от 6-то РУ, разказаха за „24 часа“ от СДВР. От там уточниха, че не е криминално проявен.

Богомилов е от Перник, но от години живее в София. В Тикток има 19 000 последователи. Той е на 219-то място в класацията на българските тиктокъри.

Сега Богомилов е в ареста, а от прокуратурата ще обединят разследванията.