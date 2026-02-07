„Арт Будилник“ започва с богата програма в Двореца на културата

Дворецът на културата ще бъде домакин на богата и разнообразна културна програма в рамките на фестивала „Арт Будилник “, който ще се проведе в периода 9-15 февруари.

Всички събития са с вход свободен, а зрители ще се допускат до запълване на местата в залите.

Програмата обединява театър, музика, кино, литература, визуални изкуства и детски събития, като акцентът е поставен върху темите за любовта, човешките отношения и културното наследство.

„Арт Будилник – Перник 2026“ се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Европейския съюз – NextGenerationEU, Плана за възстановяване и устойчивост и Община Перник.