Арт инсталация в Насалевци ще напомня за големия пожар в Трънско

Арт инсталация е направена и монтирана до храм „Рождество Богородично“ в трънското село Насалевци. Инсталацията припомня за големия пожар в Трънско от 26 юли 2025 година, предаде Zapadno.com.

Арт инсталацията е направена с част от единия горял вековен дъб до църквата при големия пожар отпреди година. Огнената стихия засегна дървото, но пощади другият вековен гигант, който расте в църковния имот. В края на месец август миналата година специалист обследва дървото с импулсен томограф и резистограф.

На провелата се на 14 август сесия на Общински съвет-Трън общинският съветник Сашка Иванова предложи да се положат последващи грижи за запазване на дървото. С част от отрязаните от него клони пък да бъде изработена арт инсталация с висока художествена и естетическа стойност, предложи още тя в изказване на сесията. В публичното пространство се появиха и предложения от отрязаните части и обгорели части да бъдат направени сувенири, които да се продават, а с парите да се подпомогне дейност на организация за опазване на вековните дървета в общината. Темата с частите от вековното дърво беше разисквана и през месец декември 2025 година на сесия на Общински съвет-Трън.

Година след пожара до оградата на църквата в село Насалевци вече е монтирана арт инсталация, на която са изписани имената на трите най-засегнати от пожара села – Насалевци, Слишовци и Рани луг. Арт инсталацията е изработена по проект на ръководителя на курса по изобразително изкуство към народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895” в Трън Борислава Цонева. Йосиф Тодоров и Николай Станков са изработили постамента. Инсталацията ще бъде допълнена с още елементи. По наблюдение на Борислава Цонева купчината с останки от дъба постепенно намаляват, тъй като хора си взимат от дървата. Това поясни председателят на читалището в Трън Сашка Иванова.