Архимандрит Никанор започна 24-та монашеска година в Църногорския манастир

Започва 24-та година, откакто игуменът на Църногорския манастир „Свети Безсребреници Козма и Дамян“ над брезнишкото село Гигинци архимандрит Никанор, е монах в светата обител. Той е и един от малкото монаси в България, които толкова години служат в един и същи манастир, предаде Zapadno.com.

В началото на месец декември 2025 година игуменът на Църногорския манастир навърши 50 години. Духовникът отбеляза годишнината с приятели и скромна, но задушевна почерпка с чай, кафе и сладки. Тогава той направи и кратка равносметка за духовния път, който е поел в служение на Бога и вярата.

В третия месец от 2026 година архимандрит Никанор отбелязва още една годишнина, но свързана с Църногорския манастир. Вече 24 години той е монах в светата обител, а от 10 години е игумен. „Слава Богу нашият манастир е един от тези, в които монасите и въобще братството, скромно, без някаква реклама – говоря за духовните неща, си гледа монахизмото, молитвата. А имаме и някои братя, който вече са погребани в манастирското гробище и така е редно.

Човек където отиде да се нагажда, да се съобразява, да търпи тежестта от общуването и съжителството с другите братя. Това е смисълът на монашеския живот“, сподели пред Zapadno.com игуменът на Църногорския манастир.