Архимандрит Никанор за патриарха: Като умре, ще смени Луцифер!

Призивът на българския патриарх Даниил да намерим сили да простим на организаторите на Народния съд е един нескопосан опит да смеси жертвата с насилника. Това заяви пред БГНЕС архимандрит Никанор.

Патриарх Даниил засегна темата за Народния съд по време на конференцията посветена на 145 години от основаването на Върховния касационен съд. В посланието си той отбелязва: „Правилната оценка за събитията от недалечното ни минало – като Народния съд… да съхраняваме и предаваме на бъдните поколения паметта за невинните жертви, като същевременно намерим сили да простим на виновните“.

Архимандрит Никанор припомни, че прошката е добродетел, а помирението е една евангелска стъпка, защото разбирателството между хората е едно от посланията, което ни донесе нашият Спасител.

Той коментира и във Фейсбук темата: „Много хора дори днес не знаят в коя яма са заровени родителите им. Тия, дето ще ги прощаваме, поне да бяха казали къде са ги закопали…“

Под един от коментарите под поста му той е още по-краен за Даниил: „Страх ме е, че като умре, долу ще направят преврат и ще свалят Луцифер, за да го сложат на неговото място!“

„Призивът на патриарха е безадресен, защото не е ясно към кого се отнася и как се отнася. В него виждам един нескопосан опит да се изравни и да се смеси жертвата с насилника. Да простим като обърнем гръб. В него не виждам истинска евангелска ценност и духовна мъдрост. Какво значи да простим? Да приемем сред нас тези хора с кръв по ръцете?“, попита още архимандрит Никанор.

Той е категоричен, че ние трябва да простим без всякакви уговорки на всеки един, който е направил нещо лошо. Прошката трябва да я даде пострадалият.

„Прошката трябва да я даде пострадалият, а не лице, което фамилно е обременено с насилниците, тъй като бащата на сегашния патриарх е известно, че е бил от структурите на същата тази държавна сигурност, която е извършала тези убийства. Някак си не е морално децата на убийците да призовават жертвите и децата на жертвите да простят на убийците без убийците да са се разкаяли“, заяви архимандрит Никанор.

По тази причина той определя изказването на патриарха или като лекомислено, или като някакво особено издевателство с паметта на жертвите на тези страшни и безчовечни репресии.

Архимандрит Никанор смята, че призивът на патриарх не е случаен, също както и задължителното вероучение, което не се знае „дали от вероучение няма да стане звероучение и няма да се получи като това, което наблюдаваме в Русия на Путин“.

„Някогашните бели и някогашните червени, които жестоко се избиваха помежду си, си простиха без никой от никого да е искал прошка по същия начин и същата технология. И се прегърнаха в името на общия идеал за империята. Смесиха царския двуглав орел с петолъчката и се заеха с това, което могат най-добре – да убиват хора“, добави той.

Народният съд на практика обезглавява България след 1944 г. Той произнася 2730 смъртни присъди и над 1300 доживотни, като към тях не се включва броят на убитите непосредствено след преврата на 9 септември. Народният съд се определя като национална катастрофа от историците.