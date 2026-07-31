Архимандрит Никанор: Слуховете за моята смърт са силно преувеличени!

Слуховете за моята смърт са силно преувеличени. Това написа в профила си във „Фейсбук“ архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян“.

Във вторник архимандрит Никанор за пореден път остро критикува българския патриарх Даниил и го призова „да си ходи“. Двамата са в обтегнати отношения още от интронизацията на патриарха през юни 2024 г. В момента архимандритът е с наказание от 15-дневен аргос, което означава, че считано от 29-ти юли е с пълна забрана от свещенослужение.

„Пиша това, просто за да внеса яснота, щото някой пак се е олял. ПЪРВО, никой няма право да говори от името на БПЦ, освен СВЕТИЯТ СИНОД! Към мен Българската православна църква няма никакви претенции. ВТОРО, не съществуват НИКАКВИ ДОКУМЕНТИ, че аз като игумен на манастира съм получил 1 000 000 евро приходи. Тази фантазия най-вероятно ще излезе скъпо на изфантазиралите я. ТРЕТО, представяното на широката публика като “ревизионен акт” всъщност е обикновен ревизионен доклад БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО ПРАВНА СТОЙНОСТ на публичен документ, както ще прочетете от приложеното определение на Софийски окръжен съд по дело, спечелено срещу същите фантазьори и то без право на обжалване! ТОЛКОВА МОГАТ….“, посочва той в публикацията си отпреди 3 часа.

В друг свой пост, който е отпреди 5 часа, той посочва следното: „Обръщам се към свещениците, подписали се срещу мен вчера, както и към останалите свещеници от Софийска епархия, и към всички миряни, които подкрепят негово светейшество патриарх Даниил, и са притеснени от ставащото, Да направят една подписка до Светейшия с молба да ми даде поисканото с две писма на митрополит от БПЦ отпусно. Та да се свършва тая мъка!Ако наистина милеете за спокойствието и мира в Църквата, направете го, моля ви в Христовото Име!“.

Десетки граждани излязоха на протест в защита на игумена на Гигинския манастир архимандрит Никанор този следобед. Недоволните граждани се събраха пред сградата на Софийската митрополия на ул. „Цар Калоян“ 7 в 14:00.