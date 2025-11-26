Асен Василев: Хората, които уж работят за хората, не смеят да слязат при хората

„Протестът трябва да се опази мирен“, това каза Асен Василев от „Продължаваме промяната“ пред БТВ.

„Опитваме се да говорим с полицията – да се направи верига от хора, хванати за ръце, за да е ясно, че никой от тях не удря и не хвърля нищо. За момента са блокирали всичко и отказват да направят каквото и да е“, добави той.

„Виждаме, че хората, които уж работят за хората, не смеят да слязат при хората“, посочи още Василев по адрес на депутатите в сградата на бившия Партиен дом в София.

По думите му всички депутати все още са вътре и е имало заснети грозни сцени на депутати на ГЕРБ и ДПС.

Малко преди 20:00 часа протестиращите атакуваха един от автобусите на жандармерията. Блокиран е и екип на НСО.

Вдигането на осигуровките и изпълнението на бюджета, всичко ме притеснява, коментира един от протестиращите.

Не се вдигат обезщетенията за хората, които са останали без работа и разчитат на средствата след като отидат на борсата. За мен това е скандално. Но има и ред други абсурдни неща. Днес като гледах по телевизията какво става, то мен ме хвана срам, а за тях не знам. Тези хора въобще не носят чувство за срам, коментира друг протестиращ.

Те си правят каквото си искат. Играят си на гангстери, а ние им позволяваме в случая, коментират хората.

В момента е блокирано цялото движение около парламента. В района има засилено полицейско присъствие.

Напрежението ескалира днес в парламента и почти се стигна до бой. Въпреки това бюджетът към този момент остава без никаква промяна.