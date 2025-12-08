Ахтополският призрак

Едно стоманено чудовище се клати в бурните води на морето срещу Ахтопол и местните го гледат стреснати и вцепенени. Властите също го гледат вцепенени и само примигват.

Два дена ни дума, ни вопъл, ни стон, ако не броим дежурните банализми на шефа на Гранична полиция и областния управител на Бургас. Тоя призрак е като ядрена бомба на един хвърлей от брега. Въпросите около присъствието му там са убийствено жестоки.

С две думи – мирише на катастрофа, която може да унищожи не само летния туристически сезон по Южното черноморие, но и да съсипе живота на хиляди. Значи може да се хвалим пред чужденците, че хващаме на границата мигранти всякакви, а това огромно туловище, дето се вижда и от Космоса, е довлечено криминално и като на парад дълбоко в териториалните ни води.

Кой ни направи този подарък, досущ като Троянския кон? Танкерът бил на китайска фирма, плувал под ганайски флаг, използвали го руснаците, ударен е с дронове от украинците, а са ни го довлекли турците.

На това се вика международно положение, в което нашата дипломация, оплетена като пиле в кълчища, може само да моли Зеленски да го забрави, щото Ахтопол е далеч по-удобна мишена от Босфора.

Валентин Варадинов