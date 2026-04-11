Баба Стана мечтае догодина да посрещне Великден в своята къща в Рани луг

Преди месеци БНТ срещна зрителите с една жена, чийто дом изгоря по време на опустошителните пожари в трънските села през лятото на миналата година. Днес тя живее в апартамент, който е ремонтиран благодарение на труда и средствата на доброволци.

Много мечтае догодина да посрещне Великден отново в своята къща в село Рани луг. Къща, в която е прекарала живота си, а днес е купчина тухли, разказва Борислава Алексова от БНТ.

Разпилени тухли, обгорели стълби, разрушен балкон – това е останало от къщата на баба Стана. Преди 40 години тук е кипял живот.

Стана Станова: „Тука съм правила абитуриентския бал на децата, дъщерята тука се жени, годеж прави, именни дни на Гергьовден посрещахме, лятно време внуци сме гледали на ваканция. Имаше хубави моменти, ама сега изчезнаха, няма ги. И те това остана… спомен.“

Съпругът на баба Стана вече го няма, а страж на спомена за живота им в този дом днес е само зелена метална ограда.

Стана Станоева: „Лента от завода, където е останало, сме правили веригата, това е останало, та за ограда си го направихме да си спомняме сега, че имаше завод. И аз, и мъжът ми и много, много от трънските села народът почти там изкара пенсия.“

Ако нещо повече от къщата на баба Стана и липсва, то това е градината – там, където въпреки болежките си, тя е творец.

Стана Станоева: „Бях посадила тиквички, имаше зелен боб, дойде време да се берат, опожари се, нищо не остана.“

Сред пепелта като феникс възкръсва една история, подобна на притча за спасение. Въпреки че огънят минава съвсем близо до църквата и гробището в селото, непокътнати от пламъците остават камбаната и вековният дъб.

Стана Станоева: „Сигурно има нещо, някаква сила, която ги пази, така си го обяснявам по моему. Сега по цялото да гори огъня и това да стои цяло, нещо има.“

Днес баба Стана живее в стария си апартамент, напуснат преди 4 десетилетия заради къщата в Рани луг и възстановен след опожаряването ѝ благодарение на доброволци.

БНТ: Какво ви казаха доброволците като ви видяха за пръв път след бедствието?

Стана Станоева: „Бабе, не се притеснявай, ние ще оправим всичко. Даже едното дойде от Стара Загора. Казва – пътувал съм, за да дойда до тук. Жал ми стана да пътува толкова.“

Изпълнено с благодарност за подкрепата, сърцето на баба Стана остава в изпепеления и дом.