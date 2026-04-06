Бандюги налитат на бой в Драгичево, ченге пострада

Двама криминално проявени са задържани за хулиганство от служители на Второ РУ в Перник.

На 04 април около 16:20 ч. бил подаден сигнал от продавач-консултант в магазин за хранителни стоки в пернишкото с. Драгичево, че двама мъже извършват непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред.

Пристигналите на място служители на реда установили, че това са 32-годишен столичанин и 28-годишен местен жител, криминално проявени и употребили алкохол.

При задържането им те оказали съпротива, при което леко е пострадал полицейски служител. Били са задържани за до 24 ч. по Закона за МВР и е образувано бързо производство.

След проведените незабавни действия по разследването 32-годишният мъж е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои внасяне на искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.