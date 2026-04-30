Бащата на новата шефка на парламента бил удрян от Фильо Тефтерчето

Новата парламентарна шефка Михаела Доцова, избрана с невероятните 188 гласа „за“, от Прогресивна България, май държи сериозна сметка за ГЕРБ. Баща й – заклетият комунист Милчо Доцов, който няколко мандата бе кмет на Берковица, е бил разследван от ГЕРБ по линия на някогашния шеф на отдавна закритата комисия против конфликт на интереси – перничанина Филип Златанов.

Доцов е попаднал в полезрението на Фифи Тефтера по линия на снаха си. Ирина Доцова, съпруга на сина на Милчо – Даниел Доцов, била назначена за одитор в общината тъкмо по времето на неговото кметуване.

По времето на делото срещу Златанов, приключило през 2013 г. с осъдителната му присъда, в съдебната зала свидетелства за рекета, оказан от Фифи и редица кметове и общинари, сред които и Доцов-старши.

Тогава той обявява, че обвиненията срещу него са напълно скалъпени, защото е назначил въпросната Ирина около година преди изобщо тя да се познава със сина му.

Среща защита и от другарите си в БСП (чийто член по наша информация е и до днес – б.р.) в лицето на Кирил Добрев и Атанас Зафиров. По това време Добрев е шеф на анкетната комисия, създадена в парламента за нищенето на казуса „Фифи Тефтера“, който заявява, че все пак за любовта не може да се налагат граници и не може да се търси отговорност.

Иначе самият Доцов е сочен за един от успешните кметове на Берковица след изпълнението на ударна капиталова програма, най-вече за саниране на сгради и кърпене на пътните платна.

Докато е кмет обаче негови съграждани разказват, че държал портрети на Ленин в кабинета си. Освен това бил заклет комунист и не пропускал сбирките на БСП-Берковица. Участвал е активно и в предизборните кампании на социалистите – кандидати за депутати от Монтана през годините.

Не е ясно в какви отношения са семейство Доцови с някогашната шефка на ПГ на ГЕРБ Искра Фидосова, която пък цъфна в тефтера на Златанов с инициалите си „И.Ф.“, но до последно отричаше да е тя и да е давала разпореждания кого Фифи да удари чрез поверената му комисия.