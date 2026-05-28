Бащата на убития Кирил пред дискотека „Соло“ иска да е кмет на Долна Диканя

Бащата на убития пред дискотека „Соло“ Кирил Въжаров – Михаил Въжаров, е кандидат за кмет на радомирското село Долна Диканя. Той се изправя срещу сина на бившия кмет Елинчо Колев – Емил Колев.

Частичният избор е насрочен с Указ на Президента за 14 юни 2026 г. Те се произвеждат след смъртта на 69-годишния Елинчо Колев, който ръководи селото от 1999 година.

Въжаров е издигнат като независим от Инициативен комитет, документите в Общинската избирателна комисия са внесени от упълномощения представител Дора Драгомирова. Той живее в Долна Диканя от 10 години, преселил се е за постоянно в селото от столицата.

В Общинската избирателна комисия от политическа партия ГЕРБ общинският председател Светослав Кирилов е внесъл документите и е регистриран синът на починалия кмет, Емил Елинчов Колев.

Кирилов представи кандидата, който е на 41 години, втори мандат е общински съветник в Общински съвет Радомир. Ръководител е на футболния клуб в селото, инициатор е за ремонта на читалищната сграда и на възстановяване на сурвакарската група. Работи в частна фирма.