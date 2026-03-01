Беатрис от село Глоговица спечели първо място на Тодоровден в Бегуновци

Беатрис Данчева и конят Хугър от трънското село Глоговица бяха най-бързи на кушиите за Тодоровден в брезнишкото село Бегуновци, предаде Zapadno.com.

Първото състезание за празника в селото беше по надбягване. В него участваха три коня. Въпреки че кон Хугър на Беатрис Данчева тръгна по-късно от другите два коня, той стигна първи на финала. На второ място се класира Радослав Найденов с кон Латерна от Брезник. А на трето място се класира конят на Олег Илиев от село Непразненци.

Състезанията продължиха с надтегляне с различни по килограми тежести на шейна.

Честването на Тодоровден ‘2026 в Бегуновци се организира със съдействието на Община Брезник, фирма „Сани – Конс“ – Перник, земеделски производител Росен Огнянов от Брезник, фирма „АИС Форест“ – Кошарево, кравеферма „Дива Фарм Груп“ – Слаковци, фирма „Бортон“ – Перник, земеделски производител Евтим Антов от Кошарево, доктор Лъчезар Методиев – стоматолог от Перник, земеделски производител Стефан Стаменов от Бегуновци.

Програмата за отбелязането на Тодоровден включва състезания с коне, насрочени за 14 часа. Награждаването на победителите в отделните категории е насрочено за около 15:30 часа. Честването на Тодоровден в Бегуновци е съвместна инициатива между Община Брезник, кметството на селото и местното народно читалище „Просвета-1922“.