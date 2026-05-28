Безплатна йога за деца в Перник по повод 1 юни

По повод Международния ден на детето, Сдружение Санохолистик кани малчугани и родители на специално безплатно събитие, посветено на движението, радостта и вътрешния баланс. На 1 юни от 18:00 ч. центърът ще се превърне в пространство за усмивки, игри и вдъхновяващи занимания, съчетаващи детска йога и забавни активности.

Събитието е създадено с мисията да насърчи децата между 5 и 12 години да развиват хармония между тяло, ум и емоции чрез движение и творчество в спокойна и подкрепяща среда.

Програмата включва:

детска йога с адаптирани упражнения;

забавни игри и двигателни активностиупражнения за баланс и концентрация;

свободно движение и творчески занимания;

позитивна и вдъхновяваща атмосфера;

Йогата за деца подпомага не само физическото развитие, но и изграждането на увереност, емоционална устойчивост и умения за по-добра концентрация и свързаност със себе си и околните.

„Вярваме, че всяко дете има нужда от пространство, в което да се чувства спокойно, свободно и вдъхновено. Чрез движението и играта децата откриват естествения път към баланс и радост“, споделят организаторите от Санохолистик Център, които имат детска йога всеки понеделник от 18:00ч.

Събитието за 1 юни е напълно безплатно, за деца на възраст между 5 и 12 години. Организаторите препоръчват предварително записване, защото местата са ограничени.