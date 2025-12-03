Безплатни прегледи за бъбречни заболявания организират в община Трън

Безплатни прегледи за превенция на бъбречни заболявания за жителите на Община Трън организира „Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели“ със съдействието на Общината

Прегледите ще се проведат на 6.12.2025 г. (събота) от 11:00 ч. до 15:00 ч. Д-р Румен Филев (нефролог) ще извършва прегледи и кръвни тестове.

„Безплатните прегледи ще се извършват в две ремонтирани помещения в сградата на бившия Строителен техникум в гр. Трън, на ул. „Александър Стамболийски“ №23. Предоставили сме много добри условия за извършването на прегледите. С тази инициатива целим да се осигури достъп до здравно обслужване с цел превенция на повече жители на нашата община, които нямат възможност да отидат до Перник или пък до столицата“, поясни кметът на общината Цветислава Цветкова.

„Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели“ е единствената пациентска организация в България, която разполага със специализирана апаратура. Тя позволява бързо и точно измерване на нивата на креатинин и стойността на eGFR (скоростта на гломерулната филтрация) – показатели, които най-добре отразяват функцията на бъбреците. За прегледа не се изисква предварително записване. Целта на проекта е да повиши информираността в региони с ограничен достъп до медицински специалисти, както и да насърчи ранната диагностика и ранното откриване и превенция на бъбречните заболявания.

Силвия Григорова