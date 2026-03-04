Безплатни прегледи за глаукома организира УМБАЛ „Александровска“

По повод Световната седмица за превенция на глаукомата УМБАЛ „Александровска“ за поредна година организира безплатни скринингови консултативни прегледи на пациенти над 45 г, съобщават от лечебното заведение.

Кампанията стартира от 9 март в Очните кабинети на ДКЦ ,,Александровска” (вход откъм бул. „Пенчо Славейков”, до бариерата), в делничните дни от 14.00 ч до 17.00 ч. Предварително записване е задължително на тел.: 02/9230 295, всеки делничен ден от 12.00 до 15.30ч. Направление по здравна каса не се изисква.

Глаукомата е хронично, прогресиращо дегенеративно заболяване, което настъпва безсимптомно и уврежда зрителния нерв и нервните клетки в ретината. С напредване на болестта настъпва необратима загуба на периферно зрение, а на по-късен етап и на централното зрение. Към рисковите фактори спадат повишено вътреочно налягане, съдови промени, хипертония, захарен диабет, напредване на възрастта, заболявания на щитовидната жлеза, наличието на късогледство и др.

Липсата на ранна симптоматика при повечето форми на глаукома е причина заболяването да се установява късно във фаза на напреднало увреждане, когато голяма част от зрението е загубено необратимо. Сравнително високата честота, тежката инвалидизация на пациентите поради трайната загуба на периферно и централно зрение, определят глаукомата като социално значимо заболяване.

Правилното и навременно диагностициране, адекватното и своевременно лечение е ключово за съхранението на зрението на пациентите.