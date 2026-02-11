Годината едва е започнала, а вече има убедителен фаворит за дума на годината. Впрочем, думите са две, щото ситуацията е на ента степен по-шизофренична. И децата вече ги знаят – без аналог. Това нещо беше повторено хиляди пъти пред екраните и къде ли не.

И най-великите ни специалисти по криминалистика, психология, философия, вероучение, екология, пещерно дело и педагогика въртят – сучат и опират до тия ключови думички – без аналог. Цялото човешко знание се изчерпва с тях.

Сякаш ония шестимата мъртви са живели в един друг свят, необясним за останалите простосмъртни, в някакъв непонятен свят, толкова близък до нас и същевременно абсолютно непознаваем и неконтролируем.

Умът не може да поеме всичко – и поради липсата на информация, и поради безаналоговото говорене, и най-вече – поради непонятната паралелна реалност, до която живеем и не можем да си обясним. Затова ще продължим да си живеем без аналог с нормалния свят.

Изпразнената от съдържание дума на годината показва колко празно е обществото откъм нормалност. И пълно с безаналогови трупове, зловещи знаци на ритуално обществено убийство с последвало самоубийство.

Поне бъдещото поколение ще има аналог.

Валентин Варадинов