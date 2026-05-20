Белезници за перничанин за кражбата от манастира в „Калкас“

За броени часове криминалисти от Първо РУ – Перник разкриха кражба на парична сума от храма „Света Петка“ в пернишкия квартал „Калкас“.

След публикация в средствата за масово осведомяване от понеделник за неколкократни, нагли посегателства над парични средства, оставяни от миряни в храма „Света Петка“, служителите на реда се самосезираха незабавно и за броени часове стигнаха до извършителя на криминалните деяния – 53 годишен перничанин.

Същият е задържан за 24 часа с полицейска заповед. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.