Белодробната болница с безплатни прегледи за туберкулоза

„СБАЛББ – Св. Пантелеймон“ гр. Перник/ Белодробната болница/ предлага безплатни прегледи. Те се провеждат в рамките на „Седмица на отворените врати“, която се организира по повод отбелязването на Световния ден за борба с туберкулозата (24 март).

Инициативата се провежда в партньорство с Министерство на здравеопазването на Република България.

В рамките на кампанията, всички желаещи могат напълно безплатно да получат специализиран преглед със скринингова насоченост за откриване на туберкулозна инфекция.

Прегледите ще се извършват в приемно-консултативния кабинет на СБАЛББ -Перник в периода 24.03 – 27.03.2026 г. от 10.30 ч. до 13.30 ч.

Желаещите да си направят преглед не се нуждаят от направление.

До Белодробната болница може да се придвижите с микробус № 9 на градския транспорт. Той пътува по следния маршрут: от спирка „Метал” през всички спирки на вътрешноградската магистрала до „СБАЛББ – Св. Пантелеймон“ и обратно.

Часовете на тръгване от спирка „Метал“ са: 7.30 ч.; 10.00 ч.; 12.00 ч.; 13.30 ч.; 15.30 ч.; 17.30 ч.

