Беронци с Коледен концерт в Двореца

В Малкия салон на Двореца на културата, ВГ “Беронче”, с ръководител Евелина Тситини, изнесоха поздравителен Коледен концерт “Вълшебството на Рождество“.

В него участва и Мажоретният състав към училището, с ръководител Владислава Мирчева. На пиано свириха Денислава Антонова от VII “б” и Яна Георгиева от V “a” клас. Алекс Максимова от VIII “a” клас поздрави гостите с народна песен. Лиа Стаменова от XI “a” клас изпя “Last Christmas“ и си акомпанира на китара. Теодор Кирилов от VII “б” клас изпя кавър на Майкъл Бубле “Winter wonderland”. Катя Евтимова от VI “б” клас беше солист на “Let it snow”, а Даяна Райчева от V “а” пя “Merry Christmas everyone”, Ина Таскова от V “a” клас танцува джайв на песента.

Гост солист бе бабата на Мелина – Мила Христова – сопран. Прекрасни водещи бяха Вая Панчева и Ная Поповска от VII “б” клас, а Алекс Сандева озвучи песента “Jiigle bells” с перкусии.

„Поздравления за прекрасния Коледен концерт!

С вашия талант, старание и усмивки донесохте истинския дух на Коледа. Благодарим ви за емоцията и празничното настроение“- казаха от ръководството на училището.

Светла Йорданова