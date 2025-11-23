„Библиотека на добротата“ в Радомир събра над 2000 книги

Над 2000 книги са събрани в рамките на инициативата „Библиотека на добротата“ в Радомир по повод Националния ден на четенето на 21 ноември.

Изданията ще бъдат дарени на социални институции, читалища и домове за възрастни хора в Радомирско, съобщиха за БТА организаторите на кампанията от общинската администрация.

В акцията са се включили, освен граждани, и детската градина „Радомирче“, Началното училище „Архимандрит Зиновий“, Основното училище „Христо Смирненски“ и Центърът за обществена подкрепа. Учениците са дарили предимно детска литература. Бъдещите читатели ще открият и послания, вдъхновени и написани от възпитаници на детските градини.

Седмицата на четенето премина под мотото „Радомир чете – добротата започва от думите“ и включи разнообразни инициативи като срещи с журналисти, писатели и актьори, четене на литературни произведения и изнесени уроци.