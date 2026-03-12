Бившият областен управител на Перник е новият директор на музея

Бившият областен управител на Перник Людмил Веселинов е назначен за временно изпълняващ длъжността директор на Регионалния исторически музей в Перник, съобщава „Мироглед“. Той е заел поста на досегашния шеф Милан Миланов в петък миналата седмица. Това е ден след като Миланов бе освободен.

Веселинов е роден на 25 януари 1975 г. в гр. Перник. През 2000 г. завършва магистърска степен по „Книга и печатна графика” в Националната художествена академия. Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства

От 2015 до 2017 г. Член на Съвета на директорите на Националния дворец на културата, Конгресен център – София. От 2017 до 2021 г. Член и председател на Съвета на директорите на държавното строително-надзорно дружество „Агроводинвест” ЕАД. От август 2022 г. до сега бе Областен управител на област Перник.