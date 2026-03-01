Бивш евродепутат повежда в Перник коалицията на Румен Радев

Бившият евродепутат Петър Витанов най-вероятно ще води кандидатдепутатската листа на Румен Радев в 14-ти избирателен район Перник. Новината не е официално потвърдена, но все по-честото присъствие на Витанов в миньорския град е ясен знак за това, че именно той ще оглави проекта на Радев.

Петър Витанов беше сред първите, които подкрепиха решението на Румен Радев да напусне президентството и да излезе като лидер на политическия терен. Той не е непознато име в Перник. По бащина линия корените му са оттук.

Догадките, че именно Витанов ще представлява проекта на Румен Радев в миньорския град бяха подсилени от присъствието му на консултациите за определяне състава на РИК. Пред журналистите тогава той заяви, че един от основните репери на демокрацията е честното провеждане на изборите, а самият той е в залата като гражданин.

Интересна се очертава предстоящата парламентарна битка в Перник, макар че на този етап официално е обявен само водачът на листата на БСП. Това е европейският и световен шампион по борба Иво Ангелов.

Почти сигурно е, че бившият външен министър Георг Георгиев отново ще води листата на ГЕРБ-СДС, както и че Димо Дренчев от „Възраждане” ще запази водачеството си.

Няма яснота засега около листата на „Продължаваме промяната-Демократична България”.