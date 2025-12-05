Близо 3000 нарушители санкционирани по време на акция „Зима“ в Пернишко

В Пернишка област са установени над 2600 нарушения по време на акция „Зима“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник. Традиционната акция премина в три тематични етапа – „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ и последния – „Безопасно шофиране през зимата“.

От ОД на МВР уточниха, че засиленият контрол цели да подготви водачите и пешеходците за предстоящия сезон и зимни условия, когато светлата част на денонощието е по-къса, а пътната настилка често е мокра или заледена.

Проверени са около 6000 превозни средства, като 2600 от тях са с нарушения на Закона за движение по пътищата. С актове за установяване на административни нарушения са санкционирани 479 лица, а с фишове – 2150. Сред нарушителите най-голям дял заемат тези с неизправности в осветителните системи и сигнализация – 166 случая. Четирима са били с неизправности в стъклопочистващи устройства, а два са случаите с износени или разкъсани гуми.

Връчени са четири фиша на велосипедисти. Толкова са и фишовете, както и един акт, получени от водачи на електрически превозни средства. Общо 108 пешеходци са извършили нарушения. Три фиша са получили водачите на превозни средства с животинска тяга, пише БТА.

В рамките на акцията са изготвени три предписания към АПИ за отстраняване на нередности по пътната настилка, които са изпълнени в пълен обем. Към местните власти са отправени пет предписания за подобряване на уличното осветление и отстраняване на нередности по уличната инфраструктура, от които четири вече са изпълнени, а едно е в процес на изпълнение в рамките на определения срок.