Близо 50 пешеходци глобени в Перник по време на акция „Зима“

Близо 50 фиша на пешеходци са съставени в рамките на втория етап на акция „Зима“, съобщават от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Перник.

В рамките на втория етап от акция „Зима“ полицейските служители са съставили 48 фиша на пешеходци за неправилно пресичане, използване на мобилен телефон при движение, внезапно навлизане на пешеходна пътека и преминаване през парапети и ограждения. Общо за периода са съставени 133 акта и 702 фиша, както и са връчени 141 наказателни постановления и 249 електронни фиша за извършени нарушения.

До края на месеца започва трети етап на акция „Зима“, който е насочен към безопасното шофиране през зимния сезон. В рамките на кампанията полицейските екипи ще осъществяват засилен контрол върху техническата изправност на моторните превозни средства, като особено внимание ще бъде отделено на светлинните системи.

Tрадиционната акция на полицията „Зима“ започна в началото на месец ноември. През месеца е планирано провеждането на 3 кампании.