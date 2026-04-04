Близо 800 деца почистваха най-големия квартал на Перник

Близо 800 деца се включиха в акцията по почистване в най-големия пернишки квартал – „Изток“. Това каза старши специалистът в Административен център „Изток“ Йоана Седефчева.

Децата се обединиха за втора поредна година в инициативата „Сливи за смет“, която цели да даде добър пример. Те имаха за задача да почистят пространствата около техните училища и детска градина, уточни още Седефчева. Петте учебни заведения на територията на квартала – 10-о училище „Алеко Константинов“, Гимназията с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“, 11-о училище „Елин Пелин“, 16-о училище „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. „Църква“ и Детска градина № 11 „Знаме на мира“, се включиха в проявата.

Йоана Седефчева отбеляза, че в предходната акция по почистването участие са взели близо 600 деца, а в тази – 800. Тя допълни, че най-важното, което ще получат учениците, е моралното удовлетворение от това, че са положили труд, за да направят мястото, на което прекарват всеки ден, по-чисто, красиво и приветливо. Така те ще имат повече мотивация да пазят и да не замърсяват.

Преподавателят от 10-о училище „Алеко Константинов“ Людмил Йорданов коментира за БТА, че децата за поредна година се включват с голям ентусиазъм. Те са взели решение да почистят както дворното пространство, така и района извън него.

„Опитваме се да научим децата да имат желанието и усета да живеят в една по-добра среда. Всеки трябва да е отговорен за действията си, все пак голяма част от боклуците, които сега събираме, са наше дело“, каза още Йорданов.

Той отбеляза, че сравнително малко отпадък е бил събран по време на почистването, което е добър знак, че децата имат самосъзнанието да пазят и да не замърсяват.

Людмил Йорданов е преподавателят, който участва със свои произведения в биеналето във Венеция през 2024 г. Той е ръководител на сурвакарската група в 10-о училище, както и на групата, която тази година спечели вота на зрителите по време на Международния фестивал „Сурва“.

Близо 300 ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ се присъединиха и допринесоха за по-чистото пространство в района на учебното заведение, каза директорът Ангелина Страхилова.