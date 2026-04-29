Блъснаха с колело малко дете на площад „Кракра“ в Перник

Отново инцидент на площад „Кракра“ в Перник. 7-годишно дете е било блъснато от колело. Случката е от 26 април в часовия диапазон между 15..6,30 и 17 ч, съобщава майката на пострадалия малчуган в социалната мрежа. За щастие, детето не е пострадало сериозно.

„Това по никакъв начин не омаловажава случилото се, уплахата и стресът, който преживяхме!!! Към родителите – наглеждайте децата си!

Центърът не е място за безконтролно каране на велосипеди и тротинетки между пешеходци и най-вече сред малки деца. Към управляващите в града – не чакайте отново да стане някой още по-сериозен инцидент!

Нека да има реален контрол, обозначени зони и някакъв ред, за да не продължаваме да разчитаме на късмет! Нека всички се замислим – следващия път може да е ВАШЕТО ДЕТЕ“, пише жената.