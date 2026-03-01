Бобан Здравкович пя в Бегуновци: За първи път пея на Тодоровден!

Сръбският певец Бобан Здравкович получи подарък по време на концерта си за отбелязването на Тодоровден в брезнишкото село Бегуновци. Певецът също направи подарък на публиката с микс от хитове и изненада – изпълнение на песента „Облаче ле бяло“, информира Zapadno.com.

Хиляди фенове от област Перник изпълниха пространството около сцената на стадиона в Бегуновци по време на концерта.

Програмата започна с музика от диджей Alberto G и продължи с фолклорни изпълнения от Яна Кирилова и Янислав Георгиев към народно читалище „Иво войвода-1928“ в село Долна Секирна. Големият момент беше пристигането на Бобан Здравкович, придружено с фойерверки.

След концерта фенове на певеца продължиха да се снимат с него за спомен. Певецът съобщи, че за първи път пее на Тодоровден, а публиката е била феноменална.