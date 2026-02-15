Бобан Здравкович ще пее на Тодоровден в Бегуновци

Легендата на сръбската музика Бобан Здравкович ще пее на отбелязването на Тодоровден в брезнишкото село Бегуновци, съобщи кметският наместник на населеното място Станко Пергелов.

Тази година Тодоровден се пада на 28 февруари. Събитието ще се проведе и на ново място, тъй като нивата край бившето ТКЗС е изорана и засята. Честването ще бъде на стадиона на Бегуновци, който се намира близо до центъра на селото.

Началото на Тодоровден в Бегуновци ще е от 11:00 часа, когато ще започне програмата. Специално за бегуновчани и гости на селото ще пее певецът от Сърбия Бобан Здравкович, а за музиката ще се погрижи диджей Alberto G.

В 13:00 часа ще бъдат представени конете и участниците. От 13:30 часа ще се извърши водосвет, а в 14:00 часа ще бъде даден старт на състезанията по надбягване. В 14:30 часа ще започнат състезанията по надтегляне. Най-добрите участници ще бъдат наградени в 15:30 часа. Те ще бъдат наградени с парични награди и медали, които спонсори от община Брезник, сред които са и земеделски производители, ще осигурят.

Изисквания към участниците няма, като единственото условие да имат желание да станат част от празника. Записването за участие е на телефон 0888 555 130.

Честването на Тодоровден в Бегуновци е съвместна инициатива между Община Брезник, кметството на селото и местното народно читалище „Просвета-1922“. Медиен партньор е информационният сайт Zapadno.com.