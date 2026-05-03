Болен от малария е установен в Перник, над два пъти са намалели болните от варицела

Над 2 пъти по-малко са заболелите от варицела в региона. През изминалата седмица са констатирани 9 болни, при 19 за предходната седмица. Най-много са заболелите на възраст 1-4 г.-4. Следват възрастовите групи: 10-14 г. – 2; 35-39г.-2; 5 – 9 г. – 1. Всички заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

По-малко са и заболелите от грип и остри респираторни заболявания на територията на Перник През миналата седмица са регистрирани 53 болни от остри респираторни заболявания/ ОРЗ/, при 50 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 80,55 %ОО.

Леко са се увеличили болните от скарлатина. През седмицата са установени 2 заболели от Перник, при нито един за предходната седмица. Заболелите са деца на 4 г. и на 1 г. от Перник и се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Няма увеличение на заболелите от ентероколит. През седмицата са регистрирани 4 болни, колкото през предходната седмица. Заболелите са 2 бебета на 0 г.; 1 жена на 74 години и 1 мъж на 77 години. Всички заболели са от община Перник. Бебетата се лекуват стационарно в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. Дупница, а останалите в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник.

През седмицата е констатиран 1 болен от вирусен хепатит тип Е, при нито един за предходната седмица. Заболелият е мъж на 35 г. от гр. Брезник. Лекува се стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник.

За пръв път в областта е констатиран болен от малария, внесена от Южна Африка. Извършено е контролно изследване, при което е открито слабо наличие на малария фалципарис. Пациентът се лекува стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“- София.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 124 проверки. От тях 35 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене.

През изминалата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 215 проби от различни населени места. Целта е да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. Добрата новина е, че за сега не са констатирани отклонения от качеството.