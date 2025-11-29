Болницата в Перник започва работа с изкуствен интелект в рентгенологията

Изкуственият интелект вече е внедрен в отделението по образна диагностика в пернишката болница, обяви директорът д-р Явор Дренски.

Той поясни, че както предварително беше обявено хората от региона ще могат да направят безплатно профилактично изследване именно с помощта на интелекта.

„Обсъдихме тази възможност с кмета Владимиров и мога да кажа, че скринингът ще бъде от 15 декември. Всеки, който иска може да дойде и да направи изследване, което ще покаже реалното дали има някакво увреждане. И съответно пациента да бъде насочен към съответния специалист. Самото изследване е не повече от 5 минути, след като се направи снимка са необходими минутки, за да бъде разчетено то.

Изкуственият интелект има няколко приложения – подпомага обучението на младите специалисти, улеснява и облекчава работата на рентгенолозите. Ще позволи и провеждането на масови скринингови кампания – така, каквато ще започне в болницата от средата на декември.