Браво, ДАРА! България е големият победител в „Евровизия“!

България е големият победител в песенния конкурс „Евровизия“ 2026. Дара с нейната „Бангаранга“ размаза конкуренцията с незапомнен резултат, като беше на първо място и в гласуването на журито, и в това на публиката.

България спечели убедително с 516 точки при крайното класиране, след като стана ясен и зрителският вот. Второ място печели Израел с 343 точки, третото е за Румъния с 296 точки, Австралия остана четвърта с 287 точки, Италия е пета с 281 точки, а Финландия е в почетната шестица с 276 точки.

Юбилейното издание на песенния конкурс „Евровизия“ 2026 в австрийската столица Виена официално приключи. След като 25-те страни финалисти изнесоха серия от зрелищни, емоционални и на места скандални изпълнения, зрителите по целия свят и международните журита дадоха своя глас в една от най-оспорваните и непредвидими вечери в историята на състезанията.

Напрежението в залата ескалира при появата на Израел. Участието на 28-годишния Ноам Бетан с триезичната балада “Michelle” доведе до безпрецедентен бойкот и оттеглянето на пет държави от тазгодишния конкурс. При излизането на певеца на сцената публиката в залата реагира бурно, смесвайки силни освирквания с викове на подкрепа.