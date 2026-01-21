Брезник минава на нощен воден режим заради покачването нивото?

Нов воден режим за жителите на град Брезник се предлага да бъде въведен от месец февруари тази година. Това става ясно от писмо на общинското дружество „Водоснабдяване“-Брезник до кмета на община Брезник и брезнишките общински съветници. Писмото е информативно и бе представено от председателя на Общински съвет-Брезник Иван Тинков на провелото се днес заседание на постоянните комисии към местния мини парламент, информира Zapadno.com.

Предложението на общинската фирма е от следващия месец водният режим да бъде само през нощта. Часовете, в които брезничани може да имат вода са от 5:30 сутринта до 22:30 часа вечерта. Преустановяването на водоподаването да бъде от 22:30 до 5:30 часа. „Това писмо е до нас, като принципал на дружеството, до кмета на общината, който знаете, че има своите оперативни правомощия и функции респективно. Основното в него е, че на база посочените данни имаме повишаване нивото на язовира и водоподаването за град Брезник може да премине на един още по-облекчен режим“, каза председателят на Общински съвет-Брезник Иван Тинков. Той добави, че би било хубаво на предстоящата сесия на Общински съвет-Брезник на 22 януари да бъде подадена още информация по темата. В писмото е посочено също, че ако нивото на питейния язовир „Красава“ започне да се понижава, то Брезник отново трябва да премине на сегашния режим.

По време на разглеждане на писмото заместник-кметът на община Брезник Иван Бъчваров отбеляза, че в него е посочена информация за количеството валежи в района на питейния язовир. От данните, които са отчетени от измервателна станция на язовира, за периода 1 октомври 2025 година – 14 януари 2026 година средното количество валежи е 270 литра на квадратен метър.

Предстои кметът на община Брезник да предприеме евентуална промяна на режима, тъй като той има правомощия да издаде заповед за часовете на водоподаване.

От 2 декември 2025 година вода към потребителите в Брезник се подава в интервалите от 5:30 до 10:30 часа и от 17:30 до 22:30 часа. В последния месец през почивни и празнични дни режимът се облекчава.