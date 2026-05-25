Брезник награди културните и просветни дейци и абитуриенти

Брезник отбеляза 24 май с голямо общоградско шествие и церемония по награждаване, която напълни централния площад. Близо 30 местни учители, културни дейци и абитуриенти отличници си тръгнаха с ценни отличия за празника.
Празничната програма започна пред Средно училище „Васил Левски“, откъдето тръгна шествието към центъра на града. Там местните таланти от читалищата и детските градини изнесоха концерт пред стотици брезничани. По време на официалната част зрелостниците с висок успех от Випуск 2026 бяха наградени с юбилейни монети „Панагюрското златно съкровище”, а заслужилите преподаватели и дейци на културата получиха монети „Златна перпера на цар Иван Асен II”.
Наградите отидоха при 14 читалищни работници, 7 учители, 7 отличници и един музеен деец. Най-емоционалният момент на площада дойде с връчването на почетната значка с герба на общината на Светла Пантелеева.
Тя управлява читалището в село Слаковци от половин век и трудно скри вълнението си пред публиката. Веднага след нея кметът на селото Димитър Димитров също бе отличен, като изненада присъстващите с празничен рецитал.
Ето и наградените.
Читалищни дейци:
1. НЧ „ГОЛЕМИ ВРЪХ-2025 Г.”, С. ДОЛНА СЕКИРНА – СВЕТЛА ВЕНЕВА МАРИНОВА
2. НЧ “РЪЖДАВЕЦ-2023”, С. РЪЖАВЕЦ – МАРТИН БОРИСОВ ГРИГОРОВ
3. НЧ “ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ – 2024″, С. ГОРНА СЕКИРНА – СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
4. НЧ „ПРОСВЕТА-1928 Г.”, С. БАНИЩЕ – БОРИСЛАВ ИВАНОВ ТРАЙКОВ
5. НЧ „ПРОСВЕТА-1922 Г.“, С. БЕГУНОВЦИ – СЛАВЧО БОГДАНОВ РЕЛЬОВ
6. НЧ „ПРОБУДА-1931 Г.“, С. НОЕВЦИ – НИКОЛИНА ЦАНОВА ИВАНОВА
7. НЧ „ИСКРА-1932 Г.“, С. СЛАКОВЦИ – ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
8. НЧ „ПРОБУДА-1927 Г.”, С. КОШАРЕВО – ТЕОДОР СТАНИСЛАВОВ ТОШЕВ
9. НЧ „ГРАОВСКА ПРОБУДА-1928 Г.“, С. ВЕЛКОВЦИ – ЕЛЗА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
10. НЧ „ИСКРА-С. ГИГИНЦИ-1952 Г.“, С. ГИГИНЦИ – ОЛГА ВАСИЛЕВА МОДЕВА
11. НЧ „ПРОСВЕЩЕНИЕ-1870“, ГР. БРЕЗНИК – ВЯРА ТОДОРОВА ДЕСОВА
12. НЧ „ИВО ВОЙВОДА-1928 Г.“, С. ДОЛНА СЕКИРНА – СВЕТОСЛАВ СТОЙНЕВ ИВАНОВ
13. НЧ „СВЕТЛИНА-СОПИЦА-1932 Г.”, С. СОПИЦА — ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ФУТЛЕВ
14. НЧ „ДЕБЕЛЕЦ-1932 Г.”, С. САДОВИК – АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КАЙЧОВ
Общински исторически музей-Брезник:
1. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ – археолог, завеждащ фонд „Археология“ и „Нумизматика“ в ОИМ Брезник, за активно участие в организираните музейни мероприятия
Детска градина “Брезица”:
1. ЯНА НИКОЛОВА – УЧИТЕЛ
2. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ
Основно училище “Христо Смирненски” – село Ноевци:
1. ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА – УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ и химия
2. ПЕТРАНКА ЖИВКОВА ГРИГОРОВА – УЧИТЕЛ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Средно училище “Васил Левски” – град Брезник:
1. ЕВЕЛИНА СЕРЬОЖЕВА ПЕТРОВА-АНТОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
2. МИЛЕНА МАЛИНОВА НИКОЛОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦОУД I-IV КЛАС
3. ПАВЕЛ ЕМИЛОВ ПАВЛОВ – ПСИХОЛОГ
Отличници на Випуск ‘2026:
1. ВИКТОР СТАНИСЛАВОВ ВЕЛКОВ
2. ЕЛИЗА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
3. ИВЕЛИН ИВОВ ДИМИТРОВ
4. ЛОРА МАРТИНОВА СВЕТОСЛАВОВА
5. МИЛЕНА-БЕЛОСЛАВА ИВОВА БОРИСОВА
6. НИКОЛ СТАНИСЛАВ КИРИЛОВА
7. ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА