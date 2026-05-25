Брезник награди културните и просветни дейци и абитуриенти

АКТУАЛНО ОБЩЕСТВО
Брезник награди културните и просветни дейци и абитуриенти

Брезник отбеляза 24 май с голямо общоградско шествие и церемония по награждаване, която напълни централния площад. Близо 30 местни учители, културни дейци и абитуриенти отличници си тръгнаха с ценни отличия за празника.

Празничната програма започна пред Средно училище „Васил Левски“, откъдето тръгна шествието към центъра на града. Там местните таланти от читалищата и детските градини изнесоха концерт пред стотици брезничани. По време на официалната част зрелостниците с висок успех от Випуск 2026 бяха наградени с юбилейни монети „Панагюрското златно съкровище”, а заслужилите преподаватели и дейци на културата получиха монети „Златна перпера на цар Иван Асен II”.

Наградите отидоха при 14 читалищни работници, 7 учители, 7 отличници и един музеен деец. Най-емоционалният момент на площада дойде с връчването на почетната значка с герба на общината на Светла Пантелеева.

Тя управлява читалището в село Слаковци от половин век и трудно скри вълнението си пред публиката. Веднага след нея кметът на селото Димитър Димитров също бе отличен, като изненада присъстващите с празничен рецитал.

Ето и наградените.

Читалищни дейци:

1. НЧ „ГОЛЕМИ ВРЪХ-2025 Г.”, С. ДОЛНА СЕКИРНА – СВЕТЛА ВЕНЕВА МАРИНОВА

2. НЧ “РЪЖДАВЕЦ-2023”, С. РЪЖАВЕЦ – МАРТИН БОРИСОВ ГРИГОРОВ

3. НЧ “ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ – 2024″, С. ГОРНА СЕКИРНА – СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

4. НЧ „ПРОСВЕТА-1928 Г.”, С. БАНИЩЕ – БОРИСЛАВ ИВАНОВ ТРАЙКОВ

5. НЧ „ПРОСВЕТА-1922 Г.“, С. БЕГУНОВЦИ – СЛАВЧО БОГДАНОВ РЕЛЬОВ

6. НЧ „ПРОБУДА-1931 Г.“, С. НОЕВЦИ – НИКОЛИНА ЦАНОВА ИВАНОВА

7. НЧ „ИСКРА-1932 Г.“, С. СЛАКОВЦИ – ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

8. НЧ „ПРОБУДА-1927 Г.”, С. КОШАРЕВО – ТЕОДОР СТАНИСЛАВОВ ТОШЕВ

9. НЧ „ГРАОВСКА ПРОБУДА-1928 Г.“, С. ВЕЛКОВЦИ – ЕЛЗА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

10. НЧ „ИСКРА-С. ГИГИНЦИ-1952 Г.“, С. ГИГИНЦИ – ОЛГА ВАСИЛЕВА МОДЕВА

11. НЧ „ПРОСВЕЩЕНИЕ-1870“, ГР. БРЕЗНИК – ВЯРА ТОДОРОВА ДЕСОВА

12. НЧ „ИВО ВОЙВОДА-1928 Г.“, С. ДОЛНА СЕКИРНА – СВЕТОСЛАВ СТОЙНЕВ ИВАНОВ

13. НЧ „СВЕТЛИНА-СОПИЦА-1932 Г.”, С. СОПИЦА — ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ФУТЛЕВ

14. НЧ „ДЕБЕЛЕЦ-1932 Г.”, С. САДОВИК – АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КАЙЧОВ

Общински исторически музей-Брезник:

1. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ – археолог, завеждащ фонд „Археология“ и „Нумизматика“ в ОИМ Брезник, за активно участие в организираните музейни мероприятия

Детска градина “Брезица”:

1. ЯНА НИКОЛОВА – УЧИТЕЛ

2. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ

Основно училище “Христо Смирненски” – село Ноевци:

1. ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА – УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ и химия

2. ПЕТРАНКА ЖИВКОВА ГРИГОРОВА – УЧИТЕЛ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Средно училище “Васил Левски” – град Брезник:

1. ЕВЕЛИНА СЕРЬОЖЕВА ПЕТРОВА-АНТОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

2. МИЛЕНА МАЛИНОВА НИКОЛОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦОУД I-IV КЛАС

3. ПАВЕЛ ЕМИЛОВ ПАВЛОВ – ПСИХОЛОГ

Отличници на Випуск ‘2026:

1. ВИКТОР СТАНИСЛАВОВ ВЕЛКОВ

2. ЕЛИЗА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

3. ИВЕЛИН ИВОВ ДИМИТРОВ

4. ЛОРА МАРТИНОВА СВЕТОСЛАВОВА

5. МИЛЕНА-БЕЛОСЛАВА ИВОВА БОРИСОВА

6. НИКОЛ СТАНИСЛАВ КИРИЛОВА

7. ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

И ТОВА Е ЗА ЧЕТЕНЕ