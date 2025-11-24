Брезник напът да намери решение на проблема с безводието

Към 17 ноември 2025 г. на територията на дъщерните дружества на „Български ВиК Холдинг“ с режим на водоснабдяване в страната са два града и 72 села. Засегнатото население е 23 344 души. За сравнение със същия период на миналата година с режим на водоподаване са били 12 града 244 села, а засегнатото население е било 244 212 души или с 210 хиляди души повече. Това стана ясно на провелото се тази седмица заседание на Националния борд по водите с председател вицепремиера Атанас Зафиров.

Вицепремиерът Зафиров коментира, че този резултат, освен на природните дадености, се дължи и на синхронизираните усилия и постоянна работа на борда.

По време на заседанието бяха докладвани предприетите действия в община Брезник за разрешаване на проблема с безводието, свързан с режима на водата в града и ползването на вода от язовир „Красава“2. Областният управител Людмил Веселинов отбеляза, че упоритата работа на Община Брезник в посока намиране на допълнителни подземни водоизточници вече дава добър резултат. Благодарение на усилията на екипа на Пречиствателната станция за питейни води в Брезник и приложената технология за пречистване на водата от язовира, манган в питейната вода вече няма. Той посочи, че ако държавата успее да финансира алтернативния водопровод от язовир „Студена“, ще се постигне трайно решение на проблемите в община Брезник и в някои села в Перник.

Председателят на Националния борд по водите отбеляза, че Брезник се е превърнал в един от символите на водната криза в страната. Той подчерта, че със съвместни усилия единият от последните два града, останали с воден режим в България, е на път да намери окончателно решение. Министърът на регионалното развитие Иван Иванов, поясни, че в Приложение 3 на Закона за държавния бюджет, за тази година са включени 20 ВиК обекта на община Брезник. Общината е подала заявление за финансиране на седем от тях, а за 6 вече има подписани споразумения. Крайният срок за финансиране на проектите, включени в приложение 3, е 2027 година.

„За справяне с водната криза в Брезник ние не сме поискали до сега от държавата извънредни средства. Това, което сме поискали е включено в приложение 3 и е заложено в бюджета. Всичко, което сме подали до момента, е съобразено със сроковете, разпределени по години в приложение Два от обектите, които са включени в приложението, са приключени и са въведени в експлоатация към днешна дата“, поясни кметът на Община Брезник Васил Узунов.

Силвия Григорова