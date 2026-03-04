Брезник отдаде почит на героите, загинали за освобождението на България

АКТУАЛНО ОБЩЕСТВО
Брезник отдаде почит на героите, загинали за освобождението на България

148 години от Освобождението на България от турско робство са били отбелязани от жители и гости на град Брезник. Програмата по честването на годишнината се е провела в центъра на града и участие в нея са взели представители на местната власт, деца и ученици от образователните институции в общината и самодейци от народно читалище „Просвещение-1870“, пише Zapadno.com.

Пред погледите на множество брезничани, събрали се пред сградата на народно читалище „Просвещение-1870“, участниците в програмата са изпълнили песни и танци. Накрая на програмата в знак на признателност и преклонение към всички загинали герои, които с живота си са извоювали Освобождението на България, кметът на община Брезник и заместниците му, председателят на Общински съвет-Брезник, представители на институции и граждани, са поднесли цветя на паметника на Васил Левски. Под погледа на Апостола на свободата няколко деца са отдали почит с козируване.

Денят на Освобождението на България от турско робство 3 март е национален празник на България от 1991 година. На този ден е подписан предварителен мирен договор. Документът е познат в историята като Санстефански договор за прекратяването на Руско-турската война от 1877 – 1878 година, който ознаменува символично Освобождението на България.

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

И ТОВА Е ЗА ЧЕТЕНЕ