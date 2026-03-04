Брезник отдаде почит на героите, загинали за освобождението на България

148 години от Освобождението на България от турско робство са били отбелязани от жители и гости на град Брезник. Програмата по честването на годишнината се е провела в центъра на града и участие в нея са взели представители на местната власт, деца и ученици от образователните институции в общината и самодейци от народно читалище „Просвещение-1870“, пише Zapadno.com.

Пред погледите на множество брезничани, събрали се пред сградата на народно читалище „Просвещение-1870“, участниците в програмата са изпълнили песни и танци. Накрая на програмата в знак на признателност и преклонение към всички загинали герои, които с живота си са извоювали Освобождението на България, кметът на община Брезник и заместниците му, председателят на Общински съвет-Брезник, представители на институции и граждани, са поднесли цветя на паметника на Васил Левски. Под погледа на Апостола на свободата няколко деца са отдали почит с козируване.

Денят на Освобождението на България от турско робство 3 март е национален празник на България от 1991 година. На този ден е подписан предварителен мирен договор. Документът е познат в историята като Санстефански договор за прекратяването на Руско-турската война от 1877 – 1878 година, който ознаменува символично Освобождението на България.